從事教職超過40年的屏東建國國小教師陳進財，在退休前夕獲得師鐸獎殊榮。（林和生攝）

任教超過40年、現年63歲的屏東市建國國小教師陳進財，以熱忱教學特質，常為學習落後學生補充教學，如今步入工作末段，今年獲得號稱台灣教師界奧斯卡的師鐸獎，他欣慰地說，若要說收穫，孩子成就就是他最好的成就。

雖正值暑假，但陳進財仍為今年畢業生進行線上教學，其中不乏成績不理想的孩子，上下班沒有明顯界線，他淡淡地說，即使是教2遍、3遍，就是教到他們會為止，不希望在學習的另一階段，就輸在起跑點。

當年踏入教育界，單純是喜歡小孩，所以投入國小教育，幾十年堅持，就算行政工作再繁瑣，也一定要帶班，他說，這是一種歸屬感，2年帶一個班級，好壞他一肩承擔，只希望全班都感受到老師的愛，沒有一個能漏掉。

曾經帶過一個轉學生，翻開資料洋洋灑灑違規紀錄，被同儕視為大魔頭，書包盡是美工刀、打火機等違禁品，但探究原因發現，他來自吸毒家庭，從小缺乏愛的感受，使得他始終武裝自己。

陳進財花費數倍時間陪伴，從課堂上、生活中不斷循循善誘，如今孩子已國中畢業，未來透露想投入技職、學習一技之長，沒有繼續誤入歧途。

建國國小校長施世治有感而發地說，超過60歲的陳進財，再2年就要退休，通常對於這樣的老師學校不敢有很高期待。但他話鋒一轉強調，但進財老師讓我們刮目相看，不會因為他的年資就抗拒線上教學，包括食農教育、環境教育，任何場域都能看到他的影子。

且在網路教學平台上時數，曾拿過全台前十名，顯然沒有因為年資深而讓自己落後在浪潮之外，這也讓年輕教師更沒有放鬆本錢。

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