全台疫情在畢業前夕延燒，網友忍不住在FB Po文寫道：今年的大學畢業生真是多災多難，生於921大地震畢業於COVID-19，求職路感覺變數超大！面對市況如此，崑山科大表示，校外實習是校內旅遊文化系的必修課程，透過參與實習方式，加強學生實務能力及提升職場適應能力、就業競爭力。旅遊系於109年7月有49位學生前往各大企業參與為期10個月的學年實習，其中，應屆畢業生李若豪和陳衿樺，通過遴選前往香格里拉台南遠東國際大飯店，表現十分優異，不僅獲公司留任，更被票選為本屆傑出實習生。

香格里拉台南遠東國際大飯店為鄰近台南火車站的五星級飯店，實習工作內容多元，與崑大旅遊系學生在校所學契合，李若豪在該公司參與學期實習，實習內容包括提供宴會廳餐飲服務、與相關單位協調完成宴會需求並帶領兼職人員執行任務等，表現受到讚賞。

人力資源部資深培訓主任毛郁雯表示，李若豪表現認真負責，除了對交辦的事物盡力完成外，也很願意利用自己的時間引導工讀生，故於實習期間結束後獲得單位主管提名，進一步票選為本屆傑出實習生，並獲得留任。

除了實習轉正獲得就業機會外，也鼓勵學子在學期間多餐與各項競賽豐富學習歷程，弘光科技大學餐旅管理系、食品科技系師生參加2021比利時觀光美食節國際大賽，用台灣在地的農特產品製作糕點，甚至做出台灣形狀的觀光伴手禮，獲得國際評審青睞，奪得8金、2銀的佳績。根據參賽學生表示，雖然線上賽缺少臨場感，卻能學習到拍攝作品、剪輯的新技巧，期盼疫情趨緩，能有機會與世界各國好手現場較勁。

餐旅系副教授黃汶達表示，比利時觀光美食協會舉辦的這場賽事從3月初起開放報名，有來自台灣、比利時、荷蘭、日本等10多國數百位選手參加，比賽項目包括個人菜餚類展示、個人烘焙類展示、個人觀光伴手禮設計展示等，參賽者必須要錄製製作過程影片、拍下成品照片及撰寫競賽英文食譜，除了指導學生，他也參加母親節蛋糕裝飾組、精緻甜點展示2項比賽奪2金。

弘光科大餐旅系學生參加國際美食線上賽盤式點心奪金。（圖/弘光科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇表示，職場好缺大家都想搶，相對的好人才企業都想要，因此，她也提醒學生，要用認真的態度面對實習，努力學習也適時表現，一旦被看見，就有機會藉由實習轉正或提前預聘，現在部分大企業實習不僅針對大三升大四的學生，所以應該提前訂立目標。也可上1111人力銀行網站掌握最新資訊，讓畢業即就業真實發生在自己身上。

而還沒有找到工作的新鮮人也不用氣餒，雖疫情一度打亂求職步調，但許多企業防疫期間的分流作業早已步上軌道，面試也採線上進行，不論找人才或營運都不受疫情影響，只要做足準備充實語言想找好工作並不難。眼見暑假過後又將面對新的學期，疫情驟變難料，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。