中國外交部發言人趙立堅21日在例行記者會指出，近期部分韓國政界人士就涉港、「薩德」等問題發表一些言論，其中很多觀點中方不能接受。他強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政。任何國家、組織和個人都無權也不應該說三道四。關於「薩德」問題，中韓雙方已就階段性處理達成共識，這是兩國關係改善發展的重要基礎。希望韓方按雙方共識妥善處理這一問題，並積極尋求根本解決辦法。

趙立堅表示，中國駐外使節就涉及中方重大利益的問題，及時闡明中方立場，是職責所在，不存在所謂干涉他國內政、影響他國選情的問題。

趙立堅強調，中韓互為重要近鄰和戰略合作夥伴。維護好、鞏固好、發展好中韓關係，符合雙方共同利益。他注意到，韓國明年將舉行總統選舉，不論哪位候選人當選韓國新一屆總統，中方都願同韓方一道，繼續致力於發展兩國關係，造福兩國人民。

中方奉行不干涉內政原則，不可能也決不會介入或影響韓國的選情。當然，也希望韓國政界和輿論在任何時候包括國內重要選舉背景下，也能夠多發出有利於中韓關係發展的正面聲音，多為兩國關係注入正能量。