在教育部提倡下，近年來各大專院校都積極與在地鄰里、社區、商家等連結，中華醫事科技大學USR團隊，近來輔導青年留鄉創業有成，食品營養系應屆畢業生郭芸廷開設鮮味食客歡喜開幕，成為學校產學合作開發的冷凍即食調理包銷售平台。為響應USR大學社會責任的精神，未來將提撥產品銷售部分盈餘，協助台南淺山偏遠社區獨居老人飲食營養照顧。

今年6月才從食營系畢業的郭芸廷，是中華醫大USR團隊積極輔導的青年留鄉創業對象。家住台南市永康的她，在校期間就加入中華醫大USR團隊，多次隨著學校老師前往台南市淺山一帶的偏遠社區為居民服務，從服務過程中，她發現社區人口老化，隨著人口外流，獨居老人的戶數日漸增加，這些獨居老人因缺少親人關懷，三餐飲食隨意吃，長期下來難免有營養失調的問題，對骨質疏鬆和健康恐造成不良影響。適逢中華醫大USR團隊與食品廠商產學合作開發冷凍即食調理包，郭芸廷決定留鄉創業，在USR團隊老師的鼓勵和協助下，於永康區開設鮮味食客，專售USR團隊產學合作開發的各類商品，特別是由食營系老師和食品業者產學合作研製的冷凍即食調理包。

7月20日，郭芸廷的鮮味食堂開幕營運，中華醫大USR計畫召集人孫逸民帶領部份團隊成員前往祝賀，期許郭芸廷青年創業成功，為地方產業注力新力。郭芸廷表示，鮮味食客作為中華醫大USR計畫產學合作產品銷售平台，首批推出的冷凍即食調理包共有黑蒜頭燉雞、狗尾草燉雞、菜脯雞、南洋肉骨茶、胡椒豬肚雞、十全排骨、何首烏燉雞、麻油雞等九種料理，每種料理兼顧營養，加熱後即可食用，是防疫宅在家的便利美食。

另外，嘉南藥理大學早在去年日本疫情嚴峻時，便自動自發捐贈口罩，在符合政府法令下，四度寄送到日本石川縣白山市「光」(ひかり)保育園，希望大家能好好戴口罩，平安避開疫情威脅。如今台灣疫情竄起，不只日本政府疫苗馳援，「光」保育園也捎來關心與祝福，並相邀疫情結束後的相聚，卡片中孩子們天真笑容及漢字「口罩謝謝」格外溫馨。

去年日本疫情居高不下，保健營養系陳姿秀老師得知日本當地幼兒口罩取得不易，擔心起每年都會造訪的「光」保育園，因此，嘉藥幼兒園老師及小朋友們一起收集口罩，希望在日本的小小朋友們，尤其是校外活動時，也能有口罩戴，以保護自己安全。從6月份起，陸續寄出近2000枚口罩，尤其是聖誕節的設計款口罩，繽紛色彩有節慶氣息，也成為該保育園在當地的小小特色。

日本「光」保育園表示，這1年半來，疫情起起伏伏，當地高中小學停課，唯獨幼兒園仍分流上班幫忙家長照顧幼兒，口罩不足之際，教職員和孩子都使用嘉藥贈送的口罩，安心不少。每次收到口罩心中不僅僅是感謝，還有安心感跟驚喜，尤其是應景的聖誕節幼兒口罩，讓孩子們感到驚喜，期待疫情過後，能有更多交流，為兩國建立交流的「架橋」。

1111人力銀行黃若薇表示，現在正臨暑假階段，之後又將面對新的學期，疫情驟變難料，1111人力銀行於近期重磅改版的「TUN大學網」，不僅囊括全台各大專院校詳盡介紹，還有校園新聞版面，讓你掌握校園最新動態。且疫情除了造成全民生活上的不便，也衝擊部分產業的營運，因此有不少人荷包縮水，更有人生計都成問題。1111人力銀行除了有完善的兼差/打工專區，讓需要貼補收入的民眾能夠快速找到適合的工作，解決眼前問題，另一方面也積極透過公司福委會及媒體行銷宣傳的力道，協助全台各地的果農，希翼在防疫期間，能真正幫助到這些小農們。