大陸河南鄭州市近日遭受千年一遇的暴雨襲擊，致市區至少有12人死亡。中港台三地藝人紛紛慷慨解囊，其中以來自台灣的張庭、林瑞陽愛心不落人後，一出手就是捐款500萬人民幣（約2162萬台幣），名列娛樂圈捐款名單中的第一位。

河南暴雨成災，吸引上百位中港台藝人紛紛慷慨解囊，出錢出力做愛心，根據公開資料顯示，孫儷鄧超夫婦捐款100萬（人民幣，同下）、范冰冰50萬、唐嫣羅晉夫婦100萬、楊冪100萬、迪麗熱巴50萬。

Angelababy與老公黃曉明各自捐款，再次引來婚變說。(取自楊穎工作室微博)

另外，台灣藝人歐陽娜娜、王大陸各捐50萬、吳奇隆亦與妻子劉詩詩合捐100萬、楊丞琳與老公李榮浩100萬。值得一提的是，其中更以近年在大陸經營保養品微商事業的張庭林瑞陽夫婦捐款最多，以500萬人民幣名列演藝圈捐款名單第一位，令大陸網友感動不已，留言讚爆「武漢疫情他倆好像也捐了2000萬」、「娛樂圈賺得多的人不少，但是真沒人像他倆這麼大方」。

近年屢傳婚變的黃曉明與Angelababy（楊穎），以往在公益活動上都是共同捐款，此次卻罕見以各自名義分別捐款捐物資，黃曉明捐20萬瓶裝水與1萬瓶消毒用品，Angelababy則是捐款50萬，令兩人婚姻狀況再次引發外界質疑。