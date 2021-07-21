環保署21日進行環評大會，審查捷運系統三鶯線維修機廠主要設施位置調整、高雄-屏東間東西向第二條快速公路環說書兩案，經過審查，捷運系統三鶯線環說書同意修正資料，高屏2快因有重大影響，後續將進入二階環評程序。

新北市捷運局捷運系統三鶯線環說書審查，主要是維修機廠主要設施位置調整、污水排放量變更、環境監測計畫變更等。高雄-屏東間東西向第2條快速公路則是由交通部公路總局提出，由於屏東市與高雄市間缺乏有效率聯外運輸走廊，因此才提出第二條東西向連結道路。

捷運三鶯線維修機場位置調整經過2次小組審查後，21日進入環評大會階段，北市捷運局提出施工期間空氣品質、施工及營運時噪音防制及施工後綠化、植栽等提出建議，經開發單位2次補充修正資料後，最終環評大會放行。

至於高屏2快，因為開發範圍經過高屏溪攔河堰等重大集水區範圍內，依環評法規定，必須第二階段環境影響評估，因此環評大會討論後，同意進入二階環評程序。