「颱風首次在家上班」真的要來了？！烟花颱風預計週四（22日）接近台灣北部、東北部海面，直到周六都會壟罩在颱風影響下，由於可能碰到2天上班日，Yahoo!就發起網路調查，截至今日(21)早上8時，共超過1500名網友投票，有56％認同不用通勤不應放颱風假，但也有44％網友認為，停班標準應一致。

對此，記者也獨家訪問到疫情期間，只實施「部分」員工在家工作的企業上班族林小姐受訪，她表示，因為有部分同事因為工作性質、設施非得到公司，而自己是文書工作，疫情期間才在家上班，因此，公司目前是「參半狀況」，也是首次遇到如此特殊狀況的公司人資，這2天被員工問到焦頭爛額，卻也只能表示目前還在研擬該怎麼做，有進一步消息才會通知員工。這狀況也讓林小姐直呼：「也太亂了吧！」

不少公司和林小姐任職企業一樣，均有「一半員工在家上班、一半進辦公室」情形，1111人力銀行社群中心執行長曹新南表示，這會涉及公司是否優於規定、是否給薪（不給薪不違法）而有所差別。

「給薪」可分為：

1. 應出勤員工不出勤，仍給薪

2. 讓員工正常在家工作

「不給薪」的部分則為：

1. 不出勤員工無薪資

2. 在家工作者照舊

但曹新南也提醒，此做法可能會導致內部不平，所以最好優於規定一視同仁；另一種情形是，公司仍要求員工全部上班，這時若有危險疑慮的勞工可以依《職安法》主張「退避權」。

按勞動部規定，往年碰上颱風假或其他天災，員工可以因出勤安全問題行使「退避權」。若工作所在地或員工上下班必經之路，是停班停課區域，造成員工無法通勤，雇主就不得視員工為曠工、遲到，也不能迫使員工請事假，也不能扣全勤獎金；不過，現行法規並無規定，勞工在颱風天是否有出勤義務。因此若企業要求員工颱風天出勤，其實並沒有違法。

另外，1111人力銀行發言人黃若薇表示，在家上班還是有可能因颱風碰上淹水、停電等緊急災禍狀況，她建議這時最好能拍照、錄影，依據勞動部規定，此狀況事後可以向雇主申請「颱風假」，且雇主不得視為曠職、也不得要求勞工事後補服勞務，必須視為「颱風停班」做處理。