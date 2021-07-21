九河局與縣府農業處都派員到秀姑巒溪勘查，追查丟棄死鴨污染水源的可能。（農業處提供／王志偉花蓮傳真）

秀姑巒溪源自中央山派，夏日泛舟活動熱絡，不過今年因疫情暫停水上活動，當水域保持淨空之際，卻有人連續將已死家禽丟棄於溪水中，已有數隻死鴨腐爛發臭，恐污染水源，管轄九河局已派員清除，縣府農業處也派員前往採集檢體，避免潛在疫病風險。

位於花東縱谷瑞穗大橋旁秀姑巒溪遊客中心附近河床，接續被發現遭人丟棄死鴨，當地居民原本不以為意，沒想到愈來愈多，瑞穗鄉民代表林玉芬見到死鴨隨水漂向整個水域，已發陣陣惡臭，她說，秀姑巒溪是阿美族非常重要的河床，也是文化的一個場域，如今疫情期間，竟然有人利用水域無人的情況下丟置死鴨，真的很可惡。

因秀姑巒溪屬中央轄管河川，縣府接獲水利署第九河川局通知到場察看，現場發現四4隻鴨皆已腐爛，推測死亡已有數日，雖難以判斷可能死因，但仍採樣進一步檢驗有無法定動物傳染病，死鴨就地掩埋、消毒。

農業處長吳昆儒表示，由於案發地點附近並無養鴨場，不排除為一般家庭飼養戶之可能。為避免潛在疫病風險，縣府將請各鄉鎮巿公所訪視轄區養禽戶或零星飼養戶，宣導切勿任意棄置斃死動物，並落實疫情通報。

吳昆儒表示，近年來，國際社會包括台灣已發生重大動物傳染病如非洲豬瘟、牛結節疹、高病性家禽流行性感冒（禽流感），若動物死亡率偏高或懷疑發生法定動物傳染病時，依法應向儘速通報，不可隱匿疫情，否則違反動物傳染病防治條例規定，可處5至100萬元罰鍰；任意棄置動物屍體，涉及違反水汙染防治法、廢棄物清理法或畜牧法等相關法規，則將由環保局、農業處等權管單位依法裁處，民眾切勿以身試法。