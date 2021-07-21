台灣奧運選手19日從松山機場搭機前進日本東京，卻因選手全都坐經濟艙，但是政客卻爽坐商務艙，引發全體國人怒火，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠相繼道歉，體育署長張少熙宣布請辭。資深媒體人李艷秋質疑，選手經濟艙、官員商務艙，這些天才決策的過程，竟然沒有一個人敢說不妥。

李艷秋21日在臉書粉專表示，選手經濟艙、官員商務艙；選手住三星、官員四星，這些天才決策的過程到底有誰參與？該重視的不是為何做這些決策，而是做這樣的決策時，竟然沒有一個人敢說不妥。好想知道他們是誰。

李艷秋接著酸說，決定高端疫苗通過緊急授權EUA的評審是哪些人？尤其是無條件贊成，連安全監測報告都不要求的那3位專家，應該給大家瞻仰一下。

而疫苗施打順序高居第二類的政府大員，除了作梗圖的行政院顧問丁怡銘之外，還有哪些人？許多人打不到莫德納第一劑，兩劑間隔時間更從28天延長為12周，指揮中心卻特別在孕婦和醫護之外，加開第二類可以打第二劑，還殷殷叮嚀趕快施打，不要超過28天，政府對高官的呵護照顧，全世界僅有，賤民只有羨慕的份，但至少讓我們知道到底在羨慕誰吧？

李艷秋也質疑，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞和哪些人一起到牡丹灣Villa度假聚餐？了解執行長的交友人脈，庶民才有努力的方向。

李艷秋強調，她也好期待看到這些紀錄與畫面：高端通過緊急授權的會議紀錄、防疫破3+11的會議紀錄、上百億政府買疫苗的預算支出紀錄，以及總統蔡英文、前副總統陳建仁打高端的畫面。

網友回應說，「的確是，這樣的豐功偉業應該要公布出來，讓人民好好的瞻仰一下吧。」、「我也非常期待，到底什麼時候公布全部的謎？」