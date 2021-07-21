網紅黃琳擁有亮麗外型、火辣身材，因五官神似Angelababy有「台版Angelababy」之稱，而其實她在讀大學時就小有名氣，被封為「世新女神」，多次登上PTT表特版，近日她到夏威夷迪士尼渡假，只穿著布料超少的比基尼，美胸幾乎快彈出，辣度破表。

黃琳在IG限時動態PO出到夏威夷迪士尼玩的照片，當時她披著一頭長髮，應景地戴上米老鼠髮箍，犯規的是往下一看，黃琳竟只穿著比基尼入園，直接解放美胸和美尻，走在路上還不時性感甩髮，轉身露出燦笑，看來玩得相當開心。

黃琳穿比基尼玩迪士尼，性感露美臀。（圖／翻攝自IG）

黃琳後來也在貼文曬出全身照，她做出吐舌的俏皮表情，發文寫下：「在夏威夷街上收穫了一件超辣的泳衣」，要大家從1-10分評分這件泳衣辣度，只見她身上所穿的橘色比基尼，布料相當少，不但下半身的設計只有一塊布遮住絕對領域，側邊僅幾條線撐住，上半身更是驚人，胸前只有一小塊方形遮住點，胸部幾乎都快溢出來，完全福利大放送。

黃琳辣照一Po，立刻湧入大批粉絲暴動留言「這樣母湯」、「我有點暈」、「辣爆 超過一百分」、「這個能穿出去嗎」、「只有妳撐的起來 太厲害了 辣死」、「這樣太危險了！！轟動全場」「太辣了吧 一件比一件還辣」，連輔大豪乳女神奎丁都忍不住留言直呼「哇辣爆了」。