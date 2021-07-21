半導體產業驚傳噩耗!矽智財廠商力旺(3529)總經理沈士傑昨(21)日因病驟逝，總經理一職暫時由董事長徐清祥暫代。

力旺今日公告指出，因總經理沈士傑辭世，由董事長徐清祥暫代總經理職務，公司各項業務均由專業經理人分層負責，並有代理人制度，公司營運一切正常。

沈士傑年僅約50多歲，於產業界人緣極佳，如今驟然離世，半導體產業痛失英才，據悉，當年為董事長徐清祥任教清華時的學生，其後師生攜手創業，打造力旺電子，更讓力旺衝上台股千金行列。

沈士傑畢業於國立清華大學電機系，並取得電機博士學位，沈士傑士在2001年加入力旺，任職於技術與矽智財部門，帶領團隊成功開發0.7微米至90奈米等各製程之嵌入式非揮發性記憶體相關技術。由於嵌入式非揮發性記憶體元件技術的架構簡單，與邏輯製程完全相容，可有效協助客戶縮短產品開發週期，大幅提升產品之成本效益。

沈士傑擁有近80件專利，並發表過過25篇專業技術論文。沈士傑博士為力旺專屬非揮發性記憶體技術發明人之一，亦為「Logic Non-Volatile Memory」專書之主要作者，也曾擔任國際性論壇「Solid State Devices and Materials」之科技委員會成員。