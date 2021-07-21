韓國女星IU（李知恩）有超群創作實力和美妙歌聲，及戲劇領域上也有亮眼表現，出道至今人氣居高不下，還有「國民妹妹」的封號；IU平時會透過IG分享近況，但近期忙於電影拍攝，時隔2個月才在今（21）日曬出新造型，罕見妹妹頭瀏海彷彿回到10年前首部電視劇《夢想高飛》的模樣，但網友注意到最大變化就是臉上嬰兒肥都消掉了。

IU的歌唱實力在韓國是眾所皆知，而她也用本名李知恩活躍於影視圈，先前傳出正在和男星朴敘俊拍攝電影《Dream》，從她近2個月都沒更新IG，看出電影拍攝相當忙碌；IU終於在今日更新IG動態，PO出多張收到國際運動品牌的禮物，更意外曝光最新造型。

IU換新造型，頂著妹妹頭厚瀏海讓粉絲超驚喜。(圖/ 摘自IU IG)

10年前IU在電視劇《夢想高飛》也是頂著妹妹頭瀏海，不少網友發現她超童顏，但過去肉肉的嬰兒肥已漸漸消去。(圖/ 摘自微博)

畫面中IU頂著一頭長直髮反戴鴨舌帽，驚喜的是她留著厚厚的妹妹頭平瀏海，看起來像是大學生青澀，近年來她無論是在打歌造型和戲劇作品中，多半是旁分瀏海或空氣瀏海，這次罕見造型又引起討論；其中不少粉絲看到她妹妹頭瀏海，腦海馬上浮現10年前她在電視劇《夢想高飛》的模樣，過了這麼久時間，也沒太大差別。

IU的逆齡童顏也讓網友發現在10年間還是有變化，就是她臉上可愛的嬰兒肥不見了，隨著年紀臉蛋也越來越標緻，可愛風格漸漸有了女人味，不禁讓許多人大讚，「知恩變得更美了」。