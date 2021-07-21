37歲楊姓男子21日凌晨拿檳榔刀闖進高雄前鎮漁港某超商，對店員聲喊說搶劫，他講了2次搶劫，才令店員意會過來，但他還稱如果沒錢就打電話報警，叫警察過來處理，店員趕緊報警，警方隨即趕抵超商逮捕他，他卻說詞反覆，疑似精神狀況不佳，依強盜未遂罪移送法辦。

楊男凌晨2時40分騎機車到前鎮漁港旁某超商，一進超商亮出1把檳榔刀，對店員工喊稱搶劫，店員原以為他是開玩笑，並不以為意，直到楊2度說「我要搶劫，把錢拿出來給我」，店員才驚覺遇到搶劫。

不過，楊男也對店員說，如果沒有錢，就打電話報警叫警察來，讓店員一頭霧水，店員只好從從容容當他的面報警。前鎮分局出動快打部隊，火速趕抵超商，喝令楊放下刀趴下，楊沒反抗，也馬上放下檳榔刀就擒。

楊男先是沉默不發一語，後來接著一下說要吃免錢飯、一下又說要搶錢買毒品，他說詞反反覆覆，由警方帶回派出所，依強盜未遂罪送辦。

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