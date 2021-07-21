訊聯 (1784) 表示，2021亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2021)21日開幕，其中【細胞治療於疫情/後疫情時代之臨床應用】國際學術論壇，因集結亞洲6國重量級醫師分享跨國間質幹細胞(MSC)治療臨床實務而備受矚目；而疫情爆發以來，催生全球細胞治療以幾乎十倍速成長。

訊聯為亞洲首個建立臍帶間質幹細胞庫業者，並已供應國際近30個臨床試驗，看好間質幹細胞研發速度加快後，供應量有望同步放大。

訊聯指出，據統計，全球每年超過300萬人患有急性呼吸窘迫症候群(ARDS)，疫情發生後，光是COVID-19導致的ARDS，全球就高達900萬人。短短18個月，全球間質幹細胞(MSC)治療急性肺損傷相關的臨床研究案，前後成長八倍。近三個月國內外使用訊聯幹細胞治療ARDS、肺纖維化、肺損傷等肺疾的劑量爆增近九倍。

尤其，變種病毒突襲亞洲，泰國，越南、馬來西亞、孟加拉、印尼等國家相繼尋求與訊聯的合作契機，泰國當地重要醫學中心-拉瑪鐵菩提(RAMA)醫院，不僅使用訊聯生技去年輸出的臍帶間質幹細胞，近期更緊急向訊聯追加第二批間質幹細胞申請。

此外，據統計，全球COVID-19確診者(包括未住院者) 有10％有機會因感染出現肺纖維化瘢痕；以全球1.9億確診人數來說，有肺纖維化問題的人就超過1900萬。COVID-19康復後，也高達三分之一的人有肺功能下降的問題。隨著後疫情時代來臨，間質幹細胞修復應用的廣度相對可期。