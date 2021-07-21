今年第6號烟花颱風欲來，菜價多少受到影響，根據臺北果菜批發市場統計，今(21)日蔬菜交易量1318公噸，較前一交易日(20日)的1288公噸，增加30公噸，增幅2.2％，平均每公斤交易價格40元，較前一交易日(7月20日)39.3元，上漲0.7元，漲幅並未像前幾天那麼大；農委會表示，目前蔬菜供應穩定，價格上漲是因烟花颱風將襲台，受預期漲價心理影響，承銷人備貨需求增加所致。

根據北農批發交易統計，葉菜類部分，品質上等的高麗菜每公斤平均批發價65元、地瓜葉44元、空心菜41元、萵苣39元、大白菜34元、小白菜29元；花果類部分，小黃瓜84元、番茄74元、玉米70元；根莖類部分，青蔥100元、蘿蔔22元。

北農說明，今日進貨量較昨日減少，但甘藍到貨量增加約50噸，受煙花颱風外圍環流影響全台氣候不穩，承銷業者預期心理購買需求增加，各菜種行情價格漲多跌少，其中葉菜類進貨量大幅增加，價格漲多跌少，甘藍到貨量約262噸，價格上漲3元，大白菜到貨量約55噸，價格上漲1元，萵苣菜到貨量約45噸，價格上漲6元。

農糧署指出，根據中央氣象局資料，烟花颱風及外圍環流逐漸接近，北部地區將有局部大雨或豪雨，對彰化、雲林、嘉義等蔬菜產區影響較小，且前受6月梅雨影響之短期葉菜類已逐漸恢復生產，後續可穩定供應，民眾無須搶購。