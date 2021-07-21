淡水古蹟博物館在微解封之際，推出結合歷史的料理影片（淡古提供／戴上容新北傳真）

防疫期間，民眾宅在家享受做菜樂趣，淡水古蹟博物館在微解封之際，推出結合歷史的料理影片，菜名巧妙融入古蹟與時事，像是「擊沉病毒妙計湯」是用墨魚漿、蛤蠣煮湯，還原清法戰爭時曾在淡水河口佈置水雷、堆滿石塊塞港抵抗法軍入侵的史實，館方也正在籌備解封後推出美味料理包。

「歷史故事用講的不夠，還可以用吃的！」淡水古蹟博物館長黃麗鈴指出，博物館即日起推出由博物館員自導自演、結合微歷史的料理，包括「疫情來襲番茄塔」、「擊沉病毒妙計湯」、「豬肉防毒USB」、「居家鍛鍊蝦蝦雞」等，超有梗的內容陸續上架播出，透過影片讓大家紓壓學做菜。

參與拍攝的鄒姓館員說，這次線上教學的以歷史入菜的創意料理，食材以家裡常見，易於超市、大賣場購買的品項，烹調方式主要以微波為主，同樣的菜配上歷史故事，就是另一種美味，像是「防疫大砲解憂糕」僅需準備巧克力蛋糕、蛋捲和脆迪酥，立刻就能組裝出能吃的大砲，適合親子同樂。

黃麗鈴說，博物館防疫休館期間，仍持續不間斷透過新媒體，提供各種線上服務，目前已推出「沒人在乎的淡古事件簿」系列導覽影片，並與淡水在地獨立書店合作「疫齊悅讀Fun暑假」贈書活動、「淡博名利」Podcast及「辦公室的防疫微波大師」創意料理影片，近期還有更多的線上展演活動將陸續推出，詳情可上淡水古蹟博物館臉書粉絲專頁查詢。