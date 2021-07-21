新冠疫情三級警戒預料在下周降級，且朝逐步解封道路前進。外貿協會董事長黃志芳對此形容心情是「大旱之望雲霓」。目前已觀察6月底在西班牙舉辦的MWC世界行動通訊大會實體活動經驗，吸取防疫作法，希望下半年可以迎來實體展舉辦契機。

受到疫情影響，上半年幾個重要大展，如2021年台北國際工具機展、台北國際電腦展都停掉實體，改為線上。黃志芳說，今年疫苗施打進度沒有想像中快，加上變種病毒又快又猛，本土疫情又爆發，都對會展業衝擊很大。現在整個會展產業共同心聲都是希望能夠控制疫情，讓實體展覽活動盡快恢復。

他說這段時間貿協不斷觀摩國外展覽，如上個月西班牙MWC世界行動通訊大會恢復實體展，就全程密切觀察，研究怎麼做好防疫等，目的是希望做好下半年迎來舉辦實體展的契機。如果決定解封，會用最好防疫措施，恢復實體展覽舉辦，這對貿協、會展業者都非常重要。

以台灣形象展來說，去年因應疫情五場都改為線上舉辦，累計共有763家，創造1億4000萬美元商機，有效買主6872人。對比前年仍是實體展時，參展740家，促成3億8000萬美元，有效買主4137人。黃志芳直言，線上展有效買主參觀人次雖比實體展多，促成商機卻是實體比較多。

他說明，因為實體展畢竟還是面對面商機，買主業者前後會待一周左右，這會創造商機。不過實體展成本高，租場地、行政公關費費用、旅費住宿費等，相對成本也較高。

除了冀望實體展復辦，因應疫情貿協啟動的數位腳步則是不停歇。月底創新業務中心將掛牌成立，任務是為貿協尋找未來商業模式創新。

至於貿協工作模式也將有所轉變，黃志芳說，三級警戒以來，維持9成居家辦公，未來即使解封，也不會像以前一樣，會變成是一個混合式工作情境，採取分組辦公模式。