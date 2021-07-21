新加坡連鎖超市持續上架高雄市當季農產品，提升高雄水果在星馬地區的市場偏好度及市占率。(高雄市農業局提供／林雅惠高雄傳真)

高市府農業局持續於新加坡耕耘「高雄首選」品牌形象，今年7月份首次上架新加坡生鮮產品電商REDMART，並且於新加坡連鎖超市合作辦理推廣活動，兼顧實體超市通路與宅經濟，增加高雄農產品東南亞行銷管道。

高雄長期外銷星馬主要農產品為珍珠芭樂與紅心芭樂，今年為因應新冠肺炎疫情而興起的宅經濟，首次上架新加坡生鮮產品最大電商「REDMART」，標榜2小時內迅速到貨，營運能力及客戶服務在新加坡有口皆碑。

這次上架銷售的是「高雄首選」珍珠芭樂及紅心芭樂，新加坡民眾可以用APP輕鬆下單、宅配到家，將高雄生鮮蔬果結合宅經濟，讓不便出門採買的民眾在家就能吃的到來自台灣高雄的新鮮美味。

另外，在實體通路方面，新加坡連鎖超市「昇菘超市」將於7月23日至25日舉辦高雄水果見面會活動，現場除了可以試吃品嚐高雄芭樂外，還可以同時選購來自高雄各地的新鮮水果如燕巢珍珠芭樂、內門紅心芭樂及大樹鳳梨。

而新加坡最大連鎖超市FairPrice也持續上架本市番石榴、鳳梨、紅心芭樂以及小玉西瓜等當季農產品，線上線下同步推播，提升高雄水果在星馬地區的市場偏好度及市占率。

農業局局長張清榮表示，多年來農業局積極協助拓展星馬外銷市場並用心經營「高雄首選」品牌。面對新冠肺炎疫情的影響，相較於往年著重於實體超市通路的活動，今年首度透過上架生鮮產品電商加強宅經濟的推廣，提高高市農產的能見度，相信會讓新加坡的民眾更加支持高雄的水果。