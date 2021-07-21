館員帶著筆電和掃描器，蹲著或席地而坐，一本一本刷，每天都找到10幾本迷航的書。（文觀處提供）

為了讓書迷解饞，雲林縣文觀處上月底推出「書箱宅急配」，接受民眾下單填寫年齡、喜好，由館員盲選、海選7本書，免費寄到家，收到的人像收到陌生禮物一樣開心。（周麗蘭攝）

這名讀者點了社會、文學、心理、旅遊、健康的書籍，文觀處的圖書館員幫忙盲選７本，寄到讀者家裡。（周麗蘭攝）

雲林縣府文化觀光處書庫約20萬冊書，中央一宣布三級警戒，文觀處圖書資訊科把握機會大盤點，出動20人、連續2周，完成18萬冊書籍盤點，找到許多失蹤的書，也汰除書況不佳的書籍，上一次大盤點是10年前。

文觀處總藏書約26萬冊，上架的有20萬冊，盤點得趁休館，但也僅夠盤點一部分，因三級警戒休館，文觀處5月18日即展開大盤點，不知去向的書被找出來，校正回歸到分類書架上。

文觀處長陳璧君表示，處內有3個書庫，1樓兒童圖書室、2樓文觀處書庫、3樓中區公共圖書館資源中心，讀者選書隨意歸位，或還錯地點，都會造成書籍迷路，這次大盤點除了找書歸位，也為萬一再發生三級警戒做「線上借書」預備工作。

圖書資訊科長曾惠君說，10年一次圖書大盤點竟沒想到因為疫情長期休館而完成，這次盤點中英文書籍、兒童讀物、期刊、DVD，館員帶著筆電和掃描器，蹲著或席地而坐，一本一本刷，每天都找到10幾本迷航的書，像是兒童室書籍被放到二樓書庫，文學書籍被擺到哲學類書架。

陳璧君說，最近發現雲林縣民讀書慾望頗高，由於書庫不開放，每日接受15人預約取書，有名歐吉桑每天都來問何時能夠借書，縣長信箱也常收到民眾詢問何時才能入庫挑書？

她表示，為了讓書迷解饞，上月底推出「書箱宅急配」，接受民眾下單填寫年齡、喜好，由館員盲選、海選7本書，免費寄到家，收到的人像收到陌生禮物一樣開心。