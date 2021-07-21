財政部21日統計顯示，若排除自住屋與無法利用面積如地下室、建築結構等情況後，全國有502265人持有非自住房屋（即為囤房族），較去年481917人有所成長，主要為國內房屋數自然增加，挹注非自住房屋數成長。

個人自住房屋上限為三戶，也就是個人、配偶、未成年子女可分別居住在三間房屋且未做出租或營業使用皆屬自住範圍，可適用1.2％房屋稅率。超出自住範圍者為持有「非自住房屋」也就是俗稱的囤房族，其房屋稅率多適用1.5％～3.6％，由地方政府自行制訂差別稅率。

不過，我國囤房族以非自住個人名下有1戶房屋者最多，達39萬9478人，占比約79.54％，不管是人數或占比都較去年（379505人、78.75％）大幅成長，顯見國內非自住房屋人數成長動能多以1戶為主。

而持有2戶以上非自住房屋者為102787人，占比約20.46％，人數較去年為小幅成長，但占比有下降趨勢。

另外，有1703人擁有10戶以上的非自住住宅堪稱囤房大戶，占比為0.34％。人數、占比較去年（1747人、0.36％）皆有所下滑，可能為囤房大戶長輩提前規劃贈與不動產給子女，避免未來落入囤房稅課稅範圍並及早傳承家產，因此持有1戶非自住屋人數逐步增加，但囤房大戶、2戶以上人數皆下降。