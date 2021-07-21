油價震盪跌破70美元、東南亞疫情未歇，恐壓抑塑化報價旺季動能，牽動塑化族群股價連袂走跌。分析師認為，短線因油價、疫情變數干擾，塑化族群以EG、電子材料旺季撐腰的南亞(1303)，以及現金殖利率相對勝出的華夏(1305)、亞聚(1308)、台達化(1309)、聯成(1313)成為抗跌走堅觀察指標。

南亞受惠整體產品利差增加27％，且電子材料領域第二季營收季增17％，第二季營業利益、稅前淨利齊創IFRSs合併財報實施來單季新高，上半年EPS5.13元。第三季邁入電子材料旺季、轉投資南亞科(2408)DRAM前景樂觀，獲利動能蓄勢推進。

尤其，在5G基地台和智慧手機等需求持續帶動下，市場推估CCL產業未來三年將以複合年增長率11％增長，而南亞銅箔基板(CCL)全球市占率11％，為台灣規模最大的業者，長期利基活絡、看俏。

分析師指出，近期聚烯烴市場在成本及補庫需求帶動下震盪企穩回升。截止6月底，大陸今年PE、PP已投產120萬噸、205萬噸，時間集中在3-6月。下半年PE、PP計劃新增產能385萬噸、325萬噸，鑑於石化投產普遍延遲，且裝置投產到實際量產存在時間差，第三季度或可能存在「預期差」。

大陸今年PVC大約維持八成以上開工率，而內貿交易順暢，整體PVC庫存壓力不高。大陸新型城鎮化推進政策支持，有利推動塑料基礎建材、管材需求，且歐美經濟持續增溫，支撐PVC價格高檔走堅，華夏、聯成營運穩健看待。

此外，大陸EVA年需求達180~190萬噸，但自給量一半不到；即使後續有揚子石化、中化泉州(各10萬噸)等新產開出，但在太陽能EVA及第三季鞋材需求升溫，且原料乙烯價格趨緩，有利亞聚營運持穩走堅。