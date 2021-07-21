一名年僅16歲的女高中生小妤（化名）受林姓男網友拐騙，便傳送自拍的自慰影片，不料，林男得手影片後轉傳到有300人的line群組共享，另一名謝男聯繫上小妤後，強逼小妤再拍一支影片，高雄地檢署日前偵結，依違反兒童及少年性剝削條例將2人起訴。

據了解，23歲的林姓男子現服兵役，透過臉書認識了年僅16歲的女高中生小妤，林男明知小妤未成年對性觀念未臻成熟，以甜言蜜語哄騙對方傳送自拍的自慰影片，甚至還將影片轉傳到有300人以上的不知名line群組分享。

林男散播影片後，群組中一名謝姓男子私下聯繫林男獲取少女的聯繫方式，最終，謝男透過臉書聯繫上小妤，並以握有自拍影片為由，要脅小妤再拍攝一部自慰影片，如果不從就將散布。

案經小妤向父親求援，父親便拉著小妤前往警局提告。豈料，謝男卻變本加厲，甚至還將小妤自拍的第一支影片逕自上傳到成人網站供其他人觀看，標題還寫下「高中妹妹XX」等。

林男與謝男到案後，均坦承犯行，謝男指稱林男有哄騙未成年少女拍攝影片的癖好，高雄地檢署根據事證等判定犯行屬實，依違反兒童及少年性剝削防制條例將2人起訴。

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