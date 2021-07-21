高端通過EUA藍營告發官員圖利 陳時中：讓人心灰意冷

針對衛福部食藥署通過國產高端疫苗EUA(緊急授權)，國民黨認為審查過程不公開透明、黑箱作業，國民黨主席江啟臣、立法院黨團總召費鴻泰等人在律師陪同下20日赴台北地檢署按鈴告發衛福部及食藥署官員涉嫌《圖利罪》。而據一份民調顯示，有逾8成的網友對此舉感到認同。

網路媒體《NOWnews》20日以「質疑高端疫苗審查，部長陳時中遭按鈴告發，對此，你認同這樣的行為嗎？」為題，進行網路投票，投票時間為7月20日至22日，截至21日下午6點10分，參與投票的網友中，有80.2%傾向「認同」，有19.8%傾向「不認同」。

江啟臣20日表示，高端疫苗EUA審查過程不公開透明，完全黑箱作業，審查標準是全世界最低，國人不反對發展國產疫苗，但是支持安全有效、能與國際接軌的國產疫苗，而非支持揠苗助長的國產疫苗。江啟臣強調，高端疫苗是否已完成二期，外界並不清楚，更別提未進入三期試驗，蔡政府如此草率搶快給予高端EUA，創下全世界首例。

他舉例，EUA審查在美國公開透明，審查會議全程錄影，審查委員身分及正反意見都公開，但衛福部食藥署對高端EUA審查，會議資料不但不公開，而且沒有錄影，沒有人知道誰是審查委員、正反意見，根本就是政治凌駕科學專業。他要求蔡政府應比照國際標準，完成三期試驗報告，再經過透明的專家會議，才是符合程序。