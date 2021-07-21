卞柔勻帶領學員榮獲 2021比利時觀光美食節國際大賽線上比賽18面金牌 她自己也以韓式擠花蛋糕奪得金牌（社會局提供／戴上容新北傳真）

越南新住民卞柔勻在三重溪尾街開設藝術果凍烘焙教室，帶領一群婆婆媽媽學習果凍花、和菓子和糖花蛋糕製作，適巧2021比利時觀光美食節國際大賽因疫情改為線上比賽，卞柔勻所教導的16位學員拿下18面金牌，消息傳來，令婆婆媽媽雀躍萬分，奔相走告。

卞柔勻從小便在越南家鄉開設的餐廳幫忙，深受長輩疼愛。千禧年嫁來台灣後，2016年專注投入「純天然3D果凍」的製作，一雙巧手雕劃出各式花卉、蟲魚鳥獸，2019年曾在韓國釜山烘焙大賽中奪得糖花組冠軍，2020年起在新北市新住民家庭服務中心協助下，開設烘焙教室，教導新住民姊妹甚至烘焙老師精進研習，前後並出版了4本烘焙專書，還將版稅捐給社會局做公益。

卞柔勻表示，從小就不是喜歡過生日的人，直到三十多歲才開始有家人朋友幫她過生日。今年因疫情關係，她特地為自己製作了韓式擠花蛋糕，原本只是用來慶生，並許願疫情能早日結束，讓自己能返回越南家鄉探望父母，後來得知比利時觀光美食節國際大賽改為線上比賽，因此就鼓勵學員一起創作並報名參賽，沒想到獲得亮麗的成績。

卞柔勻說，這次獲獎者有位曾鈺珺，她患有先天代謝不良，嚴重到換器官，經過醫院治療和長久調養，慢慢恢復，由於身體狀況不適合上班，到烘焙教室學習，在大家的的鼓勵下開始接單製作，這次參賽同時獲得了果凍花及和菓子兩項國際金牌的肯定，對小珺是一大鼓舞。

2021比利時觀光美食節國際大賽近日在網站公布得獎名單，卞柔勻旗下學員共有陳登子、武玉蓉、龔郁婷、陳昱安、林惠鶯、李宜樺、洪志敏、張桂華、陳薇婷、曾鈺珺、張滿足、陳心儀、王韻惠獲得果凍花展示金牌；林惠鶯、楊塵、曾鈺珺獲得造型和菓子金牌；邱淑惠、湯惠君獲得糖花工藝展示金牌。共有16位獲得18面金牌，其中林惠鶯和曾鈺珺榮獲雙料金牌。