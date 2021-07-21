2021年台灣形象展首發「2021線上越南展」今日（21）線上展開，展覽為期三天，台灣參展商達195家，較上屆增加近3成。外貿協會董事長黃志芳為此預估，可帶來3000萬美元商機，更甚去年。

形象展開幕典禮首次以全數位方式進行，黃志芳化身「數位經濟快遞員」，開啟任意門，穿「越」新常態下的數位經濟生活，搭配展出主軸以創新、生動展演進行展覽行銷。

越南形象展今年是第五屆，過去四年包括3次實體1次虛擬，共創造2.3億商機，去年虛擬越南展創造2700萬美元商機，今年同樣是線上，但黃志芳說，報名家數更多，預計可突破3000萬美元。

這次越南展內容配合越南產業趨勢，聚焦防疫零接觸、工業4.0、 E-mobility 、生活消費及觀光與文化等五大主題，知名廠商及產品如研華智慧電動巴士系統，已攜手越南最大民間企業VinGroup集團下的Vinbus進行合作。

去年台灣形象展推出線上版2.0後，廠商滿意度不錯，貿協今年推「台灣形象展3.0版」，追求更擬真展覽體驗，新增虛擬替身功能，讓廠商及買主宛如親臨展覽現場即時互動對談。

黃志芳表示，這次導入Avatar數位分身，在虛擬展中可以選擇數位分身，如果買主對這個攤位有興趣，公司代表會用數位分身，在虛擬展上與其互動溝通。

越南展只是今年台灣形象展第一棒，自8到11月止，馬來西亞、泰國、印度及印尼等展將接棒登場。貿協說，要運用數位科技，繼續協助企業在疫情嚴峻、無法出國時刻開創商機。