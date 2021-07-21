新光人壽在新板特區周邊的黃金地段打造預防保健與休閒度假的特色園區，推動一條龍醫旅規畫，其中「板橋新光健檢中心」預計7月30日開幕，每次健檢費用3萬元，提供最頂級的服務，強調確保受檢者的隱私，整個健檢過程都不會被其他不相關的人看到。

「我們不做5000元的健檢，而是做3萬元的健檢，提供最高端的服務。」新光人壽慈善基金會董事長吳東進表示，「板橋新光健檢中心」的特色是「機器最新，醫師最老牌」，原本5月就要開幕，但受到疫情提升為3級警戒的影響，因此延到7月底開幕。

吳東進說，在疫情之下，現在民眾害怕到醫院去，而「板橋新光健檢中心」不是醫院，卻以新光醫院的醫療團隊為基礎，提供民眾最好的服務。「板橋新光健檢中心」並為受檢者打造確保隱私的健檢流程和路線，非常適合重視隱私的人。

吳東進表示，疫情降級的1個月內來健檢，可享有1晚免費住宿，及推薦另1人免費受檢。受檢者在前一晚即可入住園區的商旅，天亮後，由專人送到健檢中心開始檢查，透過特別設計的通道來健檢，整個過程都不會被無關的人看到。

新光醫院副院長洪子仁說，過去這段疫情期間，大家都在關心確診個案，許多人的健康被耽誤了，因此蓄積了相當多需要健檢的量能。「板橋新光健檢中心」還未開幕，單單新光集團體系的員工就有500多人已刷卡付了3萬元預約健診，預期需要健檢的民眾更多。

「板橋新光健檢中心」院長朱光恩說，他們有最先進的檢查儀器，如富士7000型最新型內視鏡系統，為目前臨床最高解析度電子式腸胃內視鏡，配合世界專利之人工智慧及先進的影像提升系統輔助，精準辨識早期病灶，提供受檢者高品質的醫療服務。