香港警方今拘捕一名51歲前報社男編輯，涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。港媒消息均指，該名被捕男子為香港《蘋果日報》前執行總編輯林文宗。另外，傍晚又傳出香港《蘋果》前副社長陳沛敏，以及筆名盧峯的主筆馮偉光，兩人被警方國安處撤銷保釋，現分別被扣留在秀茂坪警署及灣仔警署。

保安局局長鄧炳強下午表示，不論其職業及背景，任何人若違反任何法律，警方亦會作出拘捕，但指由於案件正在調查中，因此他不方便透露詳情。

警務處國家安全處今日採取行動，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名51歲前報社男編輯，涉嫌與一宗於今年6月被偵破的同類型案件有關。被捕人士正被扣查，警方行動仍然繼續，不排除有進一步行動。據了解，該名被捕男子為前蘋果日報執行總編輯林文宗，現扣留長沙灣警署。

上月17日，壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、香港《蘋果》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉，均涉「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被警方國安處拘捕，並凍結集團3家公司約1800萬港元資產。其中張劍虹、羅偉光，翌日被起訴；另外三人則獲准保釋；至上月23日，筆名「李平」的主筆楊清奇，同樣被捕。創刊26年的《蘋果》於上月24日起正式停運。另外，前主筆馮偉光（筆名盧峯），上月底在機場準備離港時被捕，隨後獲准保釋。