被網友封為「防疫女神」的家醫科女醫師許書華，在《健康2.0》YouTube頻道開設的《家有許事》單元中，針對疫情或是健康議題提出專業見解，替網友解惑。近來《家有許事》改版，許書華邀來骨科醫師老公徐得愷同框，此次也是兩人螢幕合作處女秀，擔心與老公互動過於自然，許書華過程中還特別「注意修辭」以免破壞形象，自認沒有偶包的她害羞笑說：「偶而還是會放偶包出來一下下啦。」

談到與老公同框的契機，許書華表示，皆是學醫的兩人平時在家就會討論醫療相關議題，她也會請教對方像是「拇指外翻」等骨科領域的問題。居家期間她請徐得愷幫忙拍攝影片，發現老公對錄影內容提出的評論，意外有「笑」果，讓許書華覺得「或許兩個人一起錄影，可以激盪出不同的火花」，特地邀請徐得愷成為主持隊友。

原本還擔心身為螢幕新人的他會緊張，許書華開錄前特地詢問是否需要教戰守冊，沒想到徐得愷卻老神在在的打電動，讓她直呼：「根本白擔心！」但許書華還是以老鳥之姿提醒徐得愷，因為拍影片時面對的是大眾，「太艱深的專有名詞，要用更親和跟易懂的角度去詮釋」。

這次節目中討論「疫苗覆蓋率尚未普及，台灣是否準備好微解封」相關議題，許書華表示，疫情若要趨緩，疫苗覆蓋率需達7到8成，屆時可能會對商家及創業者造成衝擊，認為「適度的鬆綁有其必要性」。

看到民眾因為打不到疫苗焦慮，甚至出現「賽跑搶殘劑」的情形，徐得愷表示，因為殘劑每天開放的數量極其有限，幽默建議：「除非你有大量的時間，很快的腳程，不然經濟效益不是非常高。」認為居家做好防疫措施的經濟效益，會比現場排隊產生群聚風險高出很多。