河南各地皆有暴雨。取自澎湃新聞

鄭州暴雨刷新了全球歷史上暴雨的許多紀錄。取自澎湃新聞

鄭州這兩天的雨到底有多大？澎湃新聞今（21日）報導，中國國家氣象信息中心根據24小時降雨量將暴雨分為了三個等級，即50-99.9 毫米的稱作「暴雨」、100-249.9毫米的稱作「大暴雨」、250毫米以上的稱作「特大暴雨」。

但鄭州在過去24小時，整整下了627.4毫米的雨，是特大暴雨起點的兩倍還多。而鄭州常年平均全年降雨量才 640.8 毫米 。這意味僅7月20日這一天，鄭州就下了以往一年的雨量。

而7月20日這一天的單日降水均已突破了自 1951 年鄭州建立氣象站以來60年的歷史記錄。

同時，鄭州的這場特大暴雨還持續了很長時間。根據中國國家氣象科學數據中心的數據，在過去的這幾天，鄭州的雨就沒停過。尤其是7月20日的下午3點到6點間，整整下了30多毫米的雨。

社交媒體上廣為流傳的圖像，如鄭州東站候車大廳里漏雨、鄭州地鐵車廂內積水漫至乘客胸部等影片，也大多發生於 20 日下午的強降雨之後。

例如鄭州地鐵5號線被困人員在接受媒體採訪時就提到，下午從 5 號線的中央商務區站上車準備回家時，還沒覺得會有多大問題發生，列車也能正常行駛。

但在列車駛向沙口路站時，大家就突然發現「兩邊的水急速地向上湧去」，列車長嘗試將列車重新開回海灘寺站，但已經無法移動了。接著，車廂內的水越漫越高，情況逐漸危急，有人出現了缺氧、低血糖等症狀，最終造成了不小的傷亡。

報導指出，這是千年一遇的大雨，20 日下午突然下大的雨有多急？根據鄭州氣象局的測算，鄭州20日16時到17時，降雨最猛烈的地方，一小時達到了201.9毫米。

在以往鄭州的降雨歷史記錄中，雨量最大的一次是1986年7月3日的下午3點，而那一次累計6小時的降水量才201毫米。而20日的這201.9毫米，卻是在短短一小時下完的。

即使是在在暴雨極多、預警標準最嚴格的香港，最嚴重的黑色暴雨警告標準也才是1小時70毫米。

這種降雨威力，中國氣象愛好者將其形容為「不管是北方還是南方，內陸還是沿海，沒有任何一個大城市的國家級氣象站，能有如此急驟猛烈的暴雨」。這在全球範圍內的城市極端強降水記錄中，也屬於十分罕見。

從 1994 年開始，世界氣象組織( WMO )每年都會發佈一份全球氣候狀況聲明，聲明的數據來自各氣象水文部門（NMHS）和其他國家和國際組織，這個報告記錄了當年全球重大的天氣和氣候趨勢和事件。

而這些報告中記錄的強降雨事件，單從短時降雨強度上看，鄭州的這次都算得上世界範圍的少見。

為什麼鄭州這次降雨這麼猛烈？中國氣象局在 7 月 21 日給出瞭解讀，這次暴雨背後的主要推手就是遠在一千公里外的颱風「煙花」。

根據分析，在 7 月 18 日生成的「煙花」和副熱帶高壓的氣流引導下，大量的水氣通過偏東風源源不斷從海上輸送到陸地，再加上河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流起到抬升輻合效應，導致了河南地區集結成雨。

所以，不僅是鄭州，整個河南，除了商丘和濮陽市是中到大雨外，包括開封、許昌、周口等各地，都是暴雨起步。

根據河南氣象台的統計，在7月20日19時到20日22時，整個河南有148個雨量站降水量超過50毫米，其中還有26個降雨大於100毫米。

例如開封市的金明區就出現了一小時降雨 103.4毫米的情況，災情同樣非常嚴重。新鄉、許昌、焦作、平頂山亦然。