郭姓香港人在台經營石油公司，平均每3、4個月就會來台一次，去年入境後，應該要到10月29日才會居家檢疫期滿，卻提前在28日下午離開，遭衛生局開罰60萬，他逾期未繳即在4月16日出境，桃園分署獲悉，通知清償，郭男擔憂遭限制出境或查封財產，委託員工匯款，一次繳清。

桃園分署指出，53歲郭姓香港地區人士，在台經營石油公司，全台有多處加盟據點，去年10月21日自香港入境後，依法應居家檢疫至10月29日解除，卻誤認居家檢疫期間已滿，28日下午擅離位在桃園區的居家檢疫處所，由公司員工開車載往醫院領取檢驗報告，之後下塌台北市某飯店住宿，遭衛生局裁處60萬元罰鍰。

郭男逾期未繳納，4月27日移送桃園分署執行，但郭男早一步在4月16日出境返回香港，桃園分署5月要求郭男要在6月3日到場清償罰鍰，郭男擔心事業被查封，也唯恐下次入境後被限制出境，委託員工來電表示有意願繳納，需要一段時間，原定6月底繳清，又延期到7月中旬，桃園分署果真在19日收到郭男匯款的60萬，一次清償完畢。

桃園分署呼籲民眾，面對嚴峻疫情的考驗，應確實遵守防疫相關規定，以免遭受裁罰。桃園分署也將持續配合行政執行署的指示，優先強力執行違反居家檢疫、居家隔離、未戴口罩等防疫罰鍰案件，義務人勿心存僥倖，如有經濟困難，桃園分署將視個案具體情況採取寬緩執行措施，共同為防疫盡一份心力。