有些人總是一帆風順，無往不利，而有些人卻是如履薄冰，災禍不斷，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、虎、兔、猴、豬的人天生有福氣，人生的路上特別順遂，身邊總有貴人幫忙，事業、財運也一帆風順，是老天爺庇佑的幸運兒。

▍1.生肖鼠

屬鼠人把福氣掌握在自己的手中，他們聰明伶俐，智慧非凡，天生各方面能力都比較強，能夠隨機應變來適應多種環境，無論在哪個領域都吃得開。屬鼠人一生能夠獲得許多機會，成功是早晚的事，事業旺起來，不愁財富不進門，過著事事順利、衣食無憂的日子。

▍2.生肖虎

屬虎人晚年後福無窮，即使年輕時非常辛苦，但最終總能獲得亮眼的成果，他們創業投資有貴人指點，得到豐厚的收穫，工作易得長官賞識，升職、加薪迅速，前途一片光明，還有美滿的姻緣，家庭特別溫馨，簡直是要錢有錢、要福有福。

▍3.生肖兔

屬兔人一生順利，遇到困難總能逢凶化吉，生活快樂自在，是上天庇佑的幸運兒。因為思維細膩，總能發現生活中一些獨有的樂趣，內心輕鬆，很會享福。屬兔人做事認真細心，招人喜歡，就算有難題出現，因為人緣好，也會有他人幫忙解決，一生富貴平安，為錦衣玉食之命。

▍4.生肖猴

機靈聰明的屬猴人品性好，性格樂觀開朗、很有福氣，他們總是不安於現狀、不甘平凡，想要不斷嘗試新事物，他們很幸運，能準確的抓住各種機會，賺錢門路大開，越來越富有，透過不斷的開源節流，順利成為有錢人，福氣隨著財運滾滾而來。

▍5. 生肖豬

屬豬人珍惜與朋友之間深厚的情誼，很多福氣也是身邊人帶來的，不需付出很多努力，就能有所收穫。他們心地善良，從不斤斤計較，非常大方，容易獲得眾人的認可，好名聲在外，自然會有很多的貴人，容易獲得有價值的投資訊息，巧妙得財，一本萬利，生活過得非常富裕。