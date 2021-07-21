新冠疫情打亂金門縣議會第5次定期會，最後2日議程停會至今已60天，縣議長洪允典以事關縣政運作和人民權益，指示新上任秘書長翁自保訪詢議員意見，比照台灣其它縣市作法，積極研議盡快復會事宜。

縣議會說明，第7屆第5次定期會剩餘2日議程，因受新冠疫情影響自5／20停會至今，其中包括縣府提案6案如〈金門縣土地地籍整理自治條例〉第3條修正案、〈金門縣土地基本資料庫電子資料流通收費標準自治條例〉廢止案，以及議員提案14案如董森堡議員建請縣府落實盤整，公開縣府用人情形和考量社區規模，研議「大小兼顧優質共餐」政策，以及建請縣府結合中央在金門醫院附近規畫成立「金門醫護社區」和人民陳情案3案、臨時動議在內，也因此未能完成法定程序。

洪允典議長表示，國內新冠疫情趨緩，可望在7／26日前宣布調降3級防疫警戒標準，並在疫情可受控的條件下，授權地方政府「微解封」民生活動限制規定，縣議會也將儘速安排復會，以回應民意需求，讓縣府相關運作更加順暢，也讓鄉親權益獲得更多保障。