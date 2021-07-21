大陸國務院新聞辦公室21日舉行的新聞發布會上，國家衛生健康委員會副主任于學軍表示，2020年大陸出生人口數量是1200萬，總和生育率是1.3，根據對2021年上半年人口出生監測的情況來看，今年的出生人口和生育水準仍然會呈現走低的趨勢。

于學軍指出，過去十年，大陸的出生人口和人口生育水準波動很大，2016年、2017年這兩年出生人口都在1700萬以上，特別是在2016年超過了1800萬，但是到2018年以後，卻出現了連續3年下降的情況，而且下降的幅度很大。

他指出，今年大陸的出生人口仍會走低，與此同時，人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期，將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。實施三孩生育政策及配套支援措施，目的就是防止出生人口進一步下滑，推動實現適度生育水準，促進人口長期均衡發展。

最近中國人民銀行（大陸央行）的一份工作論文在網上引發熱議，該工作報告稱：高房價逼走了大城市的年輕人，各行各業的創新就難免會受到影響。很多人不願意結婚、或者說結不起婚，沒有房子是一個重要原因。畢竟按照當下的房價水準來說，靠打工的話普通人是很難買得起房。

除了高房價，生不起、養不起，也是人口下降的一個關鍵因素。生得起，養不起是很多人不敢生的原因。有人測算過，現在從孩子出生到18歲成年所花費的成本，一線城市要200萬（人民幣，下同）起步，新一線城市100萬起步，這還僅僅是養孩子成本。

因此，現在很多大陸民眾只選擇生一胎，甚至於說選擇不生，其實就是因為生活壓力太大導致的。

大陸國家衛生健康委員會指出，當前大陸總人口增長勢頭明顯減弱，老齡化程度不斷加深，預計「十四五」期間將進入中度老齡化階段，2035年前後進入重度老齡化階段。

大陸國家衛生健康委員會強調，生育政策對生育行為的調控作用進一步弱化，生育養育教育負擔成為制約生育的主要因素，群眾對實施積極生育支持措施的呼聲較高。