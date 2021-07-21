日月潭因水位急劇下降又上升，造成不少碼頭浮排等設施損害，日月潭風景區管理處表示，目前大部分已修繕完成。（日管處提供／黃國峰南投傳真）

日月潭因水位急劇下降又上升，造成不少碼頭浮排等設施損害，日月潭風景區管理處表示，目前伊達邵、朝霧已修復完成。（日管處提供／黃國峰南投傳真）

今年上半年乾旱，後又遇豪雨，日月潭水位落差10多公尺，造成多處碼頭浮排在一升一降之間損壞，南投縣議員謝明謀建議，應盡快修復浮排、碼頭等設施，日管處表示，已針對多處受損設施修復，預計7月底可開放使用，但提醒民眾在未恢復開放搭船前，不要進入碼頭，以免發生危險。

交通部觀光局長張錫聰日前視察日月潭碼頭受損表示，因台灣今年乾旱了蠻長一段時間，日月潭水位嚴重下降，但又在6月有豪雨，水位急速上升，上下起伏大的關係，碼頭發生災損，近日疫情有趨緩現象，國內旅遊應該會來恢復，觀光局會全力協助，日管處盡快將碼頭修復，供遊客使用。

南投縣議員謝明謀說，日月潭因為水位急速下降，造成碼頭浮排破損不堪，強烈建議觀光局日月潭風景管理處，能盡快將浮排修復完整，以免日後日月潭恢復觀光後，遊客發生危險。

日月潭風景區管理處表示，已針對水社、伊達邵、朝霧、玄光寺等，四大碼頭相關受損設施進行修復，目前已完成伊達邵、朝霧碼頭的修繕，已可使用，而水社及玄光一部分碼頭，預計在7月26日就可修繕完成，可開放給遊艇使用，但還有一小部分要到9月才會完工。提醒民眾在未恢復開放搭船前，不要進入碼頭，以免發生危險。不過日月潭何時開放搭船遊湖，還要視疫情警戒情況，及遊艇業者意願。