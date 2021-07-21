宇峻（3546）21日舉行股東常會，會中承認2020年財報及通過配發0.5元股票股利、4.68元現金股利。宇峻董事長劉信指出，台灣遊戲市場競爭激烈，且面對的是全球化的競爭與挑戰，而邁向國際市場是必走的道路。他表示，今年宇峻共投入4.7億元的硬體等研發費用，積極擴大核心競爭力，近期除了將旗下產品《三國群英傳M》推廣至東南亞、手遊《sin七大罪 魔王崇拜》推至日本以外，下半年重點，將關注《三國群英傳M》九月在日本推出後的成績，為接下來營運重點。

劉信表示，以今年來看，宇峻有三大營運方向，包括提升經典IP價值、泛娛樂發展以及海外市場拓展。在經典IP部分，劉信表示，《三國群英傳》IP是宇峻旗下經典作品，今年初已經推出《三國群英傳8》單機遊戲，以及IP授權，透過雙管齊下的方式，來擦亮經典IP。

此外，劉信也表示，泛娛樂發展也是接下來營運重點，他說，遊戲是ACG泛娛樂之一環，宇峻自推動遊戲IP泛娛樂化以來，除了將經典IP《幻想三國誌》組成製作委員會發展動漫畫等，並改編日本知名動畫《sin七大罪 魔王崇拜》成遊戲，也將持續引進海外經典IP，期望接下來可以憑藉著動畫與遊戲研發的合作模式， 走出台灣動畫與遊戲的新高度。

海外市場也是今年宇峻營運重點，宇峻《三國群英傳M》手遊在台灣、香港與澳門市場取得亮眼成績後，今年開始將該遊戲推往海外，第二季時已進軍東南亞。而新遊戲《sin七大罪 魔王崇拜》6月在日本推出後獲得好成績，帶動宇峻6月營收1.84億元，較去年同期增44.34％、也較上月增48％，單月營收寫下歷史新高表現。

法人表示，《sin七大罪 魔王崇拜》日本首月營運告捷，7月要看該遊戲在日本熱度是否維持，此外，經典遊戲《三國群英傳Online》近期回歸宇峻直營，預計在7月將貢獻完整營收，另一款經典線上遊戲《天使之戀Online》也將回歸宇峻自營，預期將可拉抬宇峻與獲利表現。

而宇峻與弘煜科技一起推出的新遊戲《永恆星語：燐光起源》將於7月先在新加坡、馬來西亞發行，8月於台港澳上線，另外，旗下自研的《三國群英傳M》將從東南亞轉往日本市場發行，預計9月在日本推出。另外一款手遊《曉之軌跡M》也將陸續在新加坡、馬來西亞、韓國等地推出，法人表示，下半年宇峻產品營運動能充足，且擴大至海外市場營運的力道，整體營運表現將望優於上半年。