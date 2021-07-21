旅宿平台Airbnb公布「台灣疫後旅行趨勢」調查，解密台灣民眾對於旅行復甦的期待與想像，高達73％的民眾期待重拾不論何種型態的旅行。61％民眾願意為了出國旅行施打疫苗，其中更有超過3成想「即刻」打疫苗一解旅遊之愁。

Airbnb台灣區總經理Amanpreet Bajaj表示，公司與全球旅人一樣期待旅行恢復的那一天，而疫情後的旅行將與以往不同，變得更加彈性，體驗與過往不同的旅行景點將成為趨勢。

討論到疫後新常規生活，疫苗一直是熱門話題，Airbnb調查發現，若施打疫苗成為出國旅遊的前提，61％民眾願意為了出國旅行而施打，更有31％民眾會為了能重拾旅行而「即刻」施打疫苗。

超過7成的台灣民眾認為，在疫情遠離、且相關防疫措施均解除後，最期待的便是重拾不論何種型態的旅行。值得注意的是，在所有年齡層中，中壯年族群對重返旅行之路最為期待，有逾8成最期待疫後活動再次壯遊。

除旅行外，Z世代的年輕族群，對參加演唱會、大型運動賽事、去餐廳或酒吧等可再次與人連結的各項活動，都充滿期待。

而疫後台灣民眾最想去的國家，日本不易外以64％的比例稱霸榜首，之後依序為韓國27％、新加坡17％、美國16％及泰國16％。