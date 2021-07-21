衛福部長陳時中今(21)日主持中央流行疫情指揮中心記者會時，不少人都發現，陳時中剪頭髮了，看到陳時中以新髮型亮相，現場記者提問，理髮是否與疫情趨緩有關？陳時中則以一句話幽默回應。

有網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，今天的疫情記者會亮點就是阿中部長剪髮了，眼尖網友還發現，陳時中從5月中開始就沒再理髮，並貼出對比圖，笑稱「阿中部長蘑菇頭終於剪掉，辛苦他了，5月中就沒再剪髮！」

有眼尖網友發現，陳時中從5月中開始就沒再理髮，並貼出對比圖。(圖/截自臉書 爆廢公社公開版)

今天在疫情記者會中，有媒體發現陳時中理髮，提問時表示，「看起來有朝氣許多，是否因為疫情趨緩，所以才有時間整理頭髮？」陳時中則當場笑了出來，幽默回應「有點亂齁，人家都說頭髮是煩惱絲，看剪短一些，煩惱會不會比較少，看疫情是否也變得比較小」，引起現場一陣笑聲。

臉書網友則紛紛回應「辛苦了，放他半天假，讓他去剪頭髮」；但也有網友覺得「他換個髮型有怎麼樣嗎？這樣就辛苦哦」、「兩個月剪一次差不多啊，有什麼好說的」、「從5/17後就不能開店，沒收入店租還是要付，我到現在也沒剪頭髮」；還有網友另類回應「羨慕沒有地中海禿」。