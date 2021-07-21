隨著全國三級警戒延長到本月26日，雙北地區尚未開放餐飲內用，若想吃美食僅能外帶，虎三同韓食燒肉餐酒館、石研室、築間餐飲集團紛紛推出大份量肉品的生鮮外送及外賣組合，橘焱國際餐飲集團更設計出可以自由選菜的蔬菜箱，除了道地的韓式燒肉之外，也有療癒的石頭火鍋組合，讓大家在非常時期，不出門也能大口吃肉。

▍1. 虎三同韓食燒肉餐酒館

為了讓民眾在家也能吃到道地韓式烤肉，虎三同韓食燒肉餐酒館推出了2款全新的「韓式生鮮燒肉組合」，除了道地的生菜、泡菜、醃漬小黃瓜及白蘿蔔之外，搭配特製虎梅醬、韓國麻油鹽、味噌醬、辣醬，更隨組合附上燒肉食譜小卡，解說每塊肉的煎烤方式，以及韓式生菜包肉的教學，還能加購烤肉剪刀、燒肉夾等，一秒還原餐廳的美味。

虎三同韓食燒肉餐酒館推出了2款全新的「韓式生鮮燒肉組合」，一牛一豬可滿足各類吃貨。（圖／品牌提供）

首先「日本A5和牛生菜包肉組」選用日本宮崎、熊本的A5和牛，內含牛排、水果調醬醃橫隔膜、和牛片切、和牛金磚4大部位，由於油花豐富，因此推薦搭配使用韓式辣醬與梅子汁特製的虎梅醬或味噌醬，酸辣提味又能解膩。「伊比利生菜包肉組」則是以伊比利豬排、松阪、老饕、梅花、肋條共5款組成，口感類似頂級和牛，很適合沾上香氣十足的韓國麻油鹽或特製辣醬增添香氣，更能吃出肉質的多汁與甜美。

▍2. 海海人生蔬菜專車

為了解決民眾居家防疫的買菜需求，以胡同燒肉闖出人氣的橘焱國際餐飲集團推出「海海人生」雙北蔬果專車，不僅攜手使用岩綿栽種的水耕蔬菜品牌「佳能國際天天菜」，更與選用標榜農場直送的「優鮮主意」合作，販售一系列種類多元豐富的家常蔬果，葉菜類約15款、花果類約20款、根莖類約10款、菇菌類近10款、蔥薑蒜辣類近10款，佐料類則有10款以上，可自由挑選喜愛的菜色，堪稱自由度最高的蔬菜箱。

「燒肉蔬菜箱」一次匯集胡同燒肉最夯的去骨牛小排、伊比利豬肩排、豬五花、翼板牛等肉品，同時包含綜合水耕蔬菜。（圖／品牌提供）

除了滿滿的蔬菜之外，也有加入胡同強項肉品的主題式燒烤、火鍋、燉煮類組合，其中肉類品項最多元的是「燒肉蔬菜箱」，一次匯集去骨牛小排、伊比利豬肩排、豬五花、翼板牛等肉品，同時包含綜合水耕蔬菜，可將生菜作為沙拉，或以菜包肉的方式，沾上胡同獨家的烤肉醬、椒鹽一起吃，讓吃貨們在家也能直接享用胡同燒肉的美味。

▍3. 石研室

為了讓大家宅在家也能享受吃火鍋的樂趣，發跡於台中的超人氣石頭火鍋「石研室」打造了2款生鮮外賣組合，包含嗜肉控最愛的「肉霸雙人生鮮組合」，以Choice等級的美國特選牛小排，搭配丹麥梅花豬和國產頂級豬五花，超過40盎司的大份量肉盤，很適合食量大的人，另一款則是集結8種鮮美海味的「海味雙人生鮮組合」，嚴選天使紅蝦、草蝦、白蝦、鮑魚、鮭魚、鱸魚、鯛魚以及蝦仁漿，兩組合皆可任選2款特製湯底，包含經典原湯、台灣麻辣、剝皮辣椒、川香連鍋湯，推薦搭配獨家的「赤sir醬」一起吃，即可享受微麻微辣的口感，讓火鍋更具風味。

除了2款大份量的肉品及海鮮組合，石研室也推出個人獨享鍋。（圖／品牌提供）

另外，石研室也為獨居的單身者設計小資獨享鍋，主餐選用美國特選板腱牛及丹麥豬梅花肉，搭配經典原湯、台灣麻辣、剝皮辣椒、川香連鍋湯4種湯頭選擇，即使一個人在家也能感受爆炒石頭火鍋的美味。

▍4. 築間餐飲集團

人氣火鍋品牌築間旗下的燒肉smile、本格和牛聯合推出燒肉季！自三級警戒後，立即推出和牛海陸便當，本月再度推出3款外帶生食燒肉組合，分別有精選燒肉、海陸經典及極上燒肉，其中肉品包含日本A5和牛、牛舌、伊比利豬、烏骨雞、雞松坂等；海鮮類則能吃到象拔蚌、龍虎斑、鱸魚等高級食材，套餐中還有5款季節時蔬及配菜，搭配秘製炭燒醬、鹽蔥、泡菜及海苔，每份套餐總重達1.2公斤，在家也可以輕鬆吃出儀式感。