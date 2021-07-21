印度「亞洲新聞國際通訊社」（ANI）21日報導，印度通報該國首例人類感染H5N1禽流感病毒後不幸死亡的案例。專家警告，雖然人類感染H5N1病毒的案例相當少見，但一旦感染致死率可達約60%，遠高於新冠肺炎（COVID-19）的約3%。

根據報導，一名12歲的男孩因高燒和咳嗽，2日被送至新德里（New Delhi）全印度醫學研究院（All India Institute Of Medical Science AIIMS）治療，20日被證實因感染H5N1病毒不幸過世。醫院關係人士表示，一開始院方以為這名男孩感染新冠肺炎，但其病毒檢測為陰性，進一步調查後才發現他感染的是H5N1。

《印度時報》（Times of India）指出，過去15年以來，印度曾多次爆發禽流感疫情，但影響主要限於家禽，這是該國第一例人類感染禽流感病毒後死亡的案例，讓公共衛生專家感到震驚。印度國家疾病管制中心（National Centre for Disease Control NCDC）正追蹤所有可能與這名男童有過接觸的人，並建議參與治療的醫師、護理師和其他醫護人員隔離並注意是否有喉嚨痛、打噴嚏和流鼻水等症狀。

NCDC正努力確認這是否為新變種的病毒株，並稱人類感染H5N1的案例相當少見，但一旦感染致死率可達60%。公衛專家指出，禽流感可能透過鳥類的糞便、唾液或其他分泌物傳染給人類，眼睛等黏膜組織接觸足量病毒也可能導致感染，人傳人途徑則尚未被證實；呼籲接觸禽鳥時應配戴手套等防護裝備，並在發現所在區域出現大量鳥類死亡時立即通報，且不要冒險靠近鳥類的屍體。