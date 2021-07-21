美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）於今（21日）抵達東京，並與日本副外相森健良以及韓國外交部副部長崔鐘建會晤，三方談論了台灣海峽問題。

根據美國國務院的聲明，美日韓三方會議7月21日在東京舉行，雪蔓與日本副外相森健良以及韓國外交部副部長崔鐘建出席了會議。

聲明指出，三位官員討論了21世紀的全球挑戰，包括氣候危機、經濟復甦以及應對新冠肺炎（COVID-19）大流行。他們還討論了美國、日本和韓國為實現朝鮮半島完全無核化所做出的共同承諾。

聲明稱，三位官員重申反對一切侵蝕、破壞或威脅基於規則的國際秩序的活動，重申需要保持印太地區的包容性、自由以及開放，反對任何單方面改變東海現狀的企圖，並承諾維持南海以及更遠地區的和平、穩定以及航行飛行自由。「三位官員還討論了維持台灣海峽的和平與穩定的重要性。」

隨後，雪蔓還與森健良以及崔鐘建一起舉行了記者會。據彭博社21日報導，在記者會上，雪蔓被問到是否會訪問中國。

雪蔓表示，她的亞洲訪問行程沒有新的變動。她這次亞洲的行程到目前為止不包括中國站。她還說：「我們已經明確表示，我們將在符合我們利益的情況下，（與中方）進行接觸，並將以實際、實質性和直接的方式進行接觸，現在依然如此。如果我們的訪問有最新情況，我們一定會分享。你肯定會知道的。」