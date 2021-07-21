股民眾所矚目的超級航運周，結果卻發生海水退潮、出師不利，航運股連跌兩天，貨櫃三雄的長榮、陽明及萬海均擱淺無法揚帆出航，今天也拖累台股大盤，出現連續四個交易日下殺，最多從歷史最高點18034點回測682點，今天爆出6131億的大量，目前航運股的多空相當膠著。

筆者相信，現在還在海上的水手們，對本周的航運股相當失望，航海王的夢想暫時夢碎，因為本周的陽明法說會、萬海股東會等，均釋放不少航運業的利多，但股價卻不領情，反而還往下殺。而筆者獨創的「貨櫃航運股之三五法則」，也就是股價創高拉回35%後就是波段進場點，雖然今年1月和5月都非常準，但7月這次卻有些岌岌可危，今天陽明收盤價153.5元，已經跌破7月14日的低點159元，萬海在盤中也一度跌破。不過今天長榮和萬海的收盤價，都還守住「三五法則」的轉折點，長榮的148.5元與萬海的235.5元，尤其長榮會是航運後勢的指標，若三檔同時都失守跌破關鍵價，那筆者預期股價至少要整理一個月以上。

另外，一個超級強勢的航運族群在法說會後卻利多不漲，不禁讓人想起2018年的被動元件，國巨在1年之間從100元漲到1310元，卻在2018年的6月法說會後下跌，利多不漲，儘管當年陳泰銘董事長現身8月的法說會讚揚被動元件後勢，股價還是一路往下探，一年後股價僅剩200多元，不勝唏噓。

而現在的貨櫃航運股，歷經超級航運周的一堆利多，股價卻漲不動，會不會又像2018年的被動元件呢？筆者認為不用去猜答案，按照三個重要的操作原則就可以保護自己。第一，股價若低於7/14的低點，長榮148.5元、萬海235.5元、陽明159元，就不用再加碼或進場，該停損就停損；第二，若想重新進場，要等股價站回前面說的價格再進場，寧願買高一點去確認多頭趨勢，也不要亂抓低點，結果接到刀子；第三，絕不要用融資或借錢買股票，因為進場後有斷頭的風險，航運股的波動非常大，槓桿開太大會相當危險。

上個月萬海解禁出關後，反而帶動航運股開啟翻倍的行情，但本周長榮解禁出關後，已經沒有這種行情，代表短期慣性已經改變，但只要遵守上面筆者分享的三個原則，就能有效控制航運股的操作盈虧，不需要去預設後勢多空的立場，不用跟大船、小船談戀愛，腳踏多條船，等回到強勢再順勢而為就夠了。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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