受惠於業績好轉 有益21日股價再亮燈漲停 18:502021/07/21 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於業績表現佳，不銹鋼厚板大廠有益(9962)21日股價再度攻上漲停板，每股大漲2.30元，收在25.60元、單日漲幅9.87％，爆出單日9639張成交鉅量。 有益Q1每股EPS為0.07元、年增146.67％，且6月份營收達3.12億元、月增45.49％、年增97.63％，累計上半年營收達到10.95億元。 復必泰大陸上市在即 復星醫藥AH股價創歷史新高 高鋒21日股東會決議不配股利 今年有望轉盈 #有益 #日股價 #單日 #每股 #業績 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 投信連14日買超77億元超給力 櫃買指數再創高 11:242021/07/21 財經 緯創看旺今年 車載業績翻倍 04:102021/07/21 財經要聞 6月外銷訂單亮眼 基本金屬接單 比電子更強 04:102021/07/21 財經要聞 萬華4大夜市提申請 26日有望復業 04:102021/07/21 地方新聞 《鋼鐵股》H2更旺 大國鋼飆天價 12:012021/07/21 財經 超級航運周失靈 貨櫃三雄遭血洗2日 反彈就等這時候了 17:322021/07/21 財經 《半導體》世界先進Q3續旺 全年業績戰新高 14:002021/07/21 財經 男子兩度酒駕遭吊銷駕照 因車牌燈不亮又被查獲酒駕 13:452021/07/21 社會 韓國單日確診1784例創新高 非首都圈首破500例 10:122021/07/21 國際 兩大金雞母營運有亮點 嚴陳莉蓮：裕日車、裕融突圍維穩 04:102021/07/21 財經要聞 《其他電子》凱崴兩岸積極擴產 樂看Q3、H2業績 11:102021/07/21 財經 財經熱門新聞 長榮出關首日就見傳說密碼 大單連續敲進打開跌停 - 財經 力旺總經理沈士傑辭世 董事長徐清祥暫代職務 - 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 美股昨強彈逾500點投資人安啦？專家揭2原因敲警鐘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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