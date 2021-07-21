受惠於業績表現佳，不銹鋼厚板大廠有益(9962)21日股價再度攻上漲停板，每股大漲2.30元，收在25.60元、單日漲幅9.87％，爆出單日9639張成交鉅量。

有益Q1每股EPS為0.07元、年增146.67％，且6月份營收達3.12億元、月增45.49％、年增97.63％，累計上半年營收達到10.95億元。

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