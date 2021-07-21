台中市東區大智路與和平路交叉口16日發生假車禍詐財事件，男騎士假摔的影片在網上曝光引起警方關注，據了解，台中警積極追出黃姓男騎士以及被害的巫姓男車主，巫男承認有給予3600元眼鏡賠償費，警方訊後將依詐欺罪嫌送辦黃男，並積極追查是否有其他涉案人。

據了解，此事故發生於16日下午，巫姓男子將轎車暫時停放在台中市大智路與和平路交叉口，但在打開車門準備上車之餘，黃姓男騎士突然自後方急速竄出，並伸出右手摸了巫男的車門一下，下一秒隨即假裝摔倒在前方道路上，碰瓷的誇張行徑全被經過的車輛行車紀錄器所拍下，在網路上引起軒然大波。

警方接獲消息後，立即積極展開偵辦，透過車牌、監視器追人，成功聯繫上被害的巫姓男子，巫男透露，當時他車子都尚未發動，實在不曉得是如何撞到人，事發當時他有緊急上前探詢黃男的傷勢，對方則表示眼鏡損壞，需要賠償3600元，巫男因趕時間便賠錢了事。

警方聯繫上黃姓男子後，黃男則表示，他是因為缺錢買便當才隨機在路上找人犯案，訊後將依詐欺罪嫌函送台中地檢署偵辦，同時也將積極追查是否有其他涉案者。