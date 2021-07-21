台灣穀堡。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣手套博物館。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

水銡利觀光工廠。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣擁有15家觀光工廠、26家休閒農場和許多特色美食，在疫情衝擊下，遊程暫停了腳步，但疫情總有鬆綁一天，彰化縣政府推出六大線上旅遊主題，觀光工廠率先登場，提供網購，還可準備好功課，雲端神遊，對未來親去體驗先行鋪墊，將發現得更多，玩得更深入。

彰化縣長王惠美表示，彰化是一座很有料，但過去太低調的城市，全國疫情三級警戒微解封倒數中，疫情期間重創觀光產業，縣府即日起將陸續推出觀光工廠、休閒農場、地方美食、鐵道旅遊、酒莊與古蹟廟宇等六大線上旅遊主題，讓民眾在家中動動手指頭就可以玩彰化六大主題，另外看到喜歡的特產，也可以利用下方網站連結選購。

彰縣府城觀處長田飛鵬表示，彰化多元的觀光工廠，休閒農場形成別具一格旅遊特色，還坐擁全亞洲唯二的火車旅館扇形車庫，酒莊密度名列全台之冠的二林，與香火鼎盛的廟宇文化等，充滿魅力特色，第一檔期首次登場是好吃好玩，又可以學習的觀光工廠。

彰化縣內觀光工廠在疫情期間推出多種線上活動，白蘭氏博物館透過臉書教導利用雞精作好吃的料理，台灣優格餅乾學院傳授手作餅乾，推出防疫優惠超值組，織夢樂園推出專用印花口罩且提供客製化服務等活動。

「尋找一顆有生命力的水滴」水銡利觀光工廠透過網頁，以為文字、圖片水龍頭的家，認識產業轉型，每家觀光工廠都可在線上讀到美妙的產業故事，為旅程埋伏筆。

城觀處表示，平台也整合在地的特色產業及名產，方便選購，未來本持續透過線上旅遊讓民眾多多認識彰化的亮點，讓更多人看見與探索不一樣的彰化風情。