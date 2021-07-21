烟花颱風即將襲台，北市府預定21日晚間進行災害應變中心二級開設，台北市長柯文哲表示，這殺傷力不亞於2001年納莉颱風，北市防洪標準是每小時78毫米，超過的話還是會淹水，要注意。

柯文哲說，若烟花颱風停在北台灣，速度又慢，那降雨量會很可怕，按照這個移動速度及雨量來看，殺傷力不下於納莉颱風，北市防洪標準每小時78毫米，超過仍會淹水。

柯說，烟花颱風的破壞性要看路徑與走向，若有放颱風假，接種疫苗就會延遲，至於會怎延遲，現在預約都由中央控制，中央流行疫情指揮中心應會宣布。

針對北市醫院篩檢站多為戶外設置帳篷，何時撤離，柯說，底線是陸上颱風警報，一旦發布陸上颱風警報，一定要收起來。

北市副市長彭振聲傍晚也主持烟花颱風整備視訊會議，他舉近日歐洲洪災、河南大火案例，提醒北市府各單位絕對不能掉以輕心，即便目前烟花颱風路徑北移，但以他當過高雄市工務局長經驗，對這種胖胖又慢慢的颱風要特別提高警覺，所有的整備工作都要到位，隨時應變。

彭振聲點名主要防災局處，包括工務局要通知所有開口合約廠商備好機具，隨時到位；環保局抓緊時間完成溝渠清淤，並全力協助工務局加速災後復原的進度；都發局主管的社宅部分要通知承商加強巡檢；民政局所轄12區公所要提醒轄內大樓積淹水者要先預置防水閘門。

北市災害防救辦公室說明，烟花颱風今天下午2時最新動態是在台北東方620公里海面上，以時速11公里往西行進，7級風暴風半徑180公里，預估22日會接近中颱上限，屆時7級風暴風半徑為220公里。

災防辦公室說，目前不管官方預報或數值模式慢慢趨於一致，也就是烟花颱風可能會從距台灣東北邊的近海通過，但仍不排除有靠近台灣本島可能，目前影響北市最顯著的時間為22至24日，23日風雨最大，降雨熱區預估會在陽明山的北側或西北側。

彭振聲指出，目前各局處整備工作都已完成，機具也可以隨時到位，但目前有一部分市府同仁仍在居家辦公，要請各局處務必掌握，確保同仁的通聯，有狀況隨時到班支援，一切以救災為優先。

災防辦公室表示，由於中央氣象局預計會在21日晚間發布烟花颱風海上警報，柯文哲已下令，一旦發布海警，北市災害應變中心就連夜提升為二級開設，相關局處立即進駐應變。