謝佳見寫真書濕身秀。（藝和創藝提供）

謝佳見再出寫真書。（藝和創藝提供）

繼2017《第二個家見》後，戲劇男神「謝佳見」即將再度推出個人寫真書，謝佳見表示，去年就有計畫預計2021年出版寫真書，當作是給自己的一個紀念，也希望能嘗試拍一些不一樣的照片。他利用拍攝三立華劇《三隻小豬的逆襲》空檔，完成這次寫真書的拍攝，也因此劇中「施秉倫」角色造型也會出現寫真書。

除了宣布即將推出寫真書，謝佳見21日也在自己的社群網站上PO出3張照片，表示這次拍攝成品都十分滿意，卻讓他難以抉擇封面照片，最後在與工作人員討論後，以霸道總裁風格、重口味濕身秀、憂鬱小生，這三組照片票數上難分軒輊，也因此決定在社群上開放粉絲投票票選，讓大家來選出最終封面！

在拍攝這三組照片時，謝佳見表示印象最深的應該就是淋雨的那張吧！拍攝時候還是春天，天氣還是有點冷，一開始為了調整灑水的量，所以淋了很久的水，但效果卻都不好，當下真的冷到發抖，但為了在鏡頭上看起來好看，所以要很努力控制表情。謝佳見笑說：「真的太冷了！表情完全失控，拍了將近3、40張照片，拍到都快失溫，團隊卻只選中兩張可用，真的非常可惜！」他在曝光的濕身秀照片中，不僅激凸露點，連腋毛也大方露，他並透露還有其他的濕冷系列尚未曝光。