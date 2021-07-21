公視最新節目《保持聯絡／Alone Together》為台灣在疫情時期，討論生活變貌與自我成長的帶狀電視節目，由李明璁與李霈瑜（大霈）首度聯手主持，第1集主題探討「自學與共學」，特別邀請到Janet（謝怡芬）分享在居家防疫期間，身為母親角色的自我成長，以及與孩子之間的共學課題。

從2020年開始爆發的疫情影響了全世界，也改變人們之間日常相處習慣，以節目《我在市場待了一整天》系列備受矚目的社會學家李明璁，觀察到社會這些改變有感而發：「受疫情影響而被迫拉開距離的人們，一方面必須練習alone獨處，另方面，卻又透過通訊網路together在一起。」

受到啟發而決定製作這檔探討疫情期間，生活面貌的改變與自我成長的電視節目，並且首度擔任電視製作人角色，邀請同樣亦曾獲金鐘獎生活風格節目、並入圍金馬奬最佳女主角的好朋友李霈瑜（大霈），共同主持這個深具時代意義的新節目。

作團隊透過「不在場的現場拍攝」新型態記錄方式，以call out視訊呈現「宅錄」真實感，全程謹守防疫規範，讓主持人與來賓涵蓋名人、職人與素人，一起在線上進行節目錄製，探討疫情前後日常改變的各類課題。

節目特別安排在頻道正式開播之前，於本周六晚間8點舉辦第一集的線上搶先看特映，讓全台觀眾可輕鬆在以下平台搶先欣賞：公視YouTube頻道、FB節目官方粉絲團、公視粉絲團、公視影音網，以及公視線上影音平台「公視＋」。《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，將在8月21日起每周六上午10點在公視頻道首播 。