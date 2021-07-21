根據上海市近日印發的《上海市戰略性新興產業和先導產業發展「十四五」規劃》。「十四五（2021-2025年）」期間，上海將全力推動落實積體電路（半導體）、生物醫藥、人工智慧「上海方案」，發展新能源汽車、高端裝備、新興數位產業等六大重點產業。目標到2025年，戰略性新興產業增加值占全市生產總值比重達到20％以上，增加值超過1兆元（人民幣，下同）。

上海訂出各產業的發展目標，其中，首重積體電路產業，提出「十四五」期間，積體電路產業規模年均增速達到20％左右，力爭在製造領域有兩家企業營收穩定進入世界前列，在設計、裝備材料領域培育一批上市企業。到2025年，基本建成具有全球影響力的積體電路產業創新高地，基本形成自主可控的產業體系。

其次，上海積極發展人工智慧。提出在「十四五」期間，人工智慧產業規模年均增速達到15％左右，一批獨角獸企業加速成長，一批龍頭企業持續落地，全產業鏈布局基本成形。重點發展：智慧晶片、智慧軟體、自動駕駛、智慧型機器人。

在新能源汽車方面，上海提出到2025年，上海新能源汽車製造業產值達到3500億元左右。純電動汽車和燃料電池汽車比重進一步提升，推動重點汽車製造企業加速向戰略性新興產業企業轉型，培育一批銷售規模百億級汽車零部件中小企業。

上海市目標到2025年，戰略性新興產業工業總產值占全市規模以上工業總產值比重進一步提升，全市高新技術企業數量突破2.6萬家，形成一批百億銷售、千億市值的領軍企業。在積體電路、生物醫藥、人工智慧、新能源汽車等領域形成若干千億級的戰略性新興產業集群。

浙江省本周一（7／19）亦發文稱，「十四五」期間謀劃佈局未來產業，包括人工智慧、區塊鏈、第三代半導體、類腦智慧、量子資訊、柔性電子、深海空天、北斗與地理資訊等顛覆性技術與前沿產業，加快跨界融合和集成創新，孕育新產業新業態新模式。