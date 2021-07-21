三級警戒微解封之後，民眾開始規畫旅遊行程，考量大型飯店往來人群複雜，不少人選擇入住小型民宿，桃園市合法民宿從2015年的22家增加至現在共有99家，觀光旅遊局發現不少民眾有意願申設民宿，卻因手續繁雜不得其門而入，今年與龍潭區在地團隊合作，建立工作站輔導民眾申設民宿，提供一站式服務。

觀旅局觀光管理科長李復華指出，以往核准設立民宿的區域，都市計畫範圍內多是以風景特定區、觀光地區、原住民族地區、偏遠地區、休閒農業區、登錄古蹟或歷史建築為主，考量桃園各區皆具有豐富人文及歷史風貌，依照民宿管理辦法，公告楊梅（富岡、豐野地區）、大溪、大園、新屋、觀音、新坡、草漯、龍潭及石門九個都市計畫區開放民宿申辦，近幾年也讓在地合法民宿數量大增，貼近在地提供旅宿量能。

他也說，因為申設民宿所需資料橫跨各機關文件，因為手續繁雜也讓有意願民眾覺得麻煩而打退堂鼓，去年先在大溪老城區輔導民眾相關申辦手續，今年進一步與龍潭在地團隊「宇川設計」合作提供民眾相關服務，可由在地人尋找符合規定的房子及有意願的民眾加入，一起合作推動深度的在地旅宿觀光遊程。

宇川設計負責人張智宇認為，過往申辦民宿民眾可能要跑好幾個局處處理動輒數十份資料文件，這次提供一站式的便民服務，由專人整理好應備文件清單，20個項目可以輕鬆完成，龍潭區「離塵不離城」具有觀光潛力，有興趣民眾可上臉書搜尋「2021桃園龍潭民宿申設輔導」。