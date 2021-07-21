衛福部7月17日核准高端疫苗「緊急使用權」（EUA）申請，允許專案製造，預計最快今年8月就能提供台灣20歲以上的民眾施打。總統蔡英文表示，等中央疫情指揮中心宣布施打規畫以後，民眾就可以登記意願和預約接種。台南市長黃偉哲與桃園市長鄭文燦也曾表態挺國產高端疫苗，但是卻都表示已施打完兩劑AZ疫苗，引發熱議。前民進黨立委沈富雄問說，深綠會打高端疫苗嗎？前立委郭正亮卻回應表示，「不一定」。

主持人趙少康20日在政論節目《少康戰情室》問，有多少人會願意去打高端？除了總統蔡英文以外，還有誰？郭正亮認為，台灣的高端疫苗，在8月中旬以後，會呼籲大家施打，那大概就是最深綠的會去施打。沈富雄質疑說，你有把握去講這句話嗎？深綠的就會去施打高端疫苗？郭正亮表示，不一定，因為自由台灣黨創黨主席蔡丁貴就沒打。

沈富雄認為，深綠是一回事，深綠的忠誠度好到一定要去打高端嗎？這種人不是沒有，但這種人一定會在媒體上大叫大喊。趙少康指出，「去打的都是深綠的，深綠的不一定去打」，郭正亮也同意此說法。

針對疫苗的施打，郭正亮表示，最近比較多人打AZ疫苗，是因為大家怕到8月中旬以後，只能施打高端疫苗，所以就搶打AZ。當然也有一些人期待，以後會開放混打疫苗，AZ可以加上BNT，而且是在9月下旬，時間剛好差不多。